Экстремалка из Воронежа исполнила опасный танец на кольце над Москвой-рекой

10 Окт. 06:39 2018-10-10T06:55:04+03:00

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Жена воронежского экстремала Богдана Корженевского Марина пошла по стопам мужа. Девушка исполнила опасный танец на кольце, висящим над Москвой-рекой на высоте около 15 метров. Акробатический трюк засняли на видео и выложили в Сеть во вторник, 9 октября.

Для съемок экстремалы выбрали «Парящий» мост в «Зарадье». Место действительно впечатляющее. Со смотровой площадки открывается вид на Кремль, храм Христа Спасителя и высотка на Котельнической набережной.

Судя по кадрам, до конца задуманное выполнить не удалось. Охрана попросила команду прервать опасный номер.

Напомним, в июне подобный номер выполнил сам Богдан. Он исполнил акробатический номер на кольце, закрепленном на башенном кране, высота которого 100 метров. Но и для Марины это уже не первый экстремальный трюк. В апреле в Сеть попал ролик, на котором девушка показала чудеса акробатики во время танца на пилоне, установленном на дрейфующей по Дону льдине. А до этого она вместе с супругом приняла на таком же замерзшем островке ванну.