Экстремалка из Воронежа исполнила опасный танец на кольце над Москвой-рекой
Жена воронежского экстремала Богдана Корженевского Марина пошла по стопам мужа. Девушка исполнила опасный танец на кольце, висящим над Москвой-рекой на высоте около 15 метров. Акробатический трюк засняли на видео и выложили в Сеть во вторник, 9 октября.
Для съемок экстремалы выбрали «Парящий» мост в «Зарадье». Место действительно впечатляющее. Со смотровой площадки открывается вид на Кремль, храм Христа Спасителя и высотка на Котельнической набережной.
Судя по кадрам, до конца задуманное выполнить не удалось. Охрана попросила команду прервать опасный номер.
Напомним, в июне подобный номер выполнил сам Богдан. Он исполнил акробатический номер на кольце, закрепленном на башенном кране, высота которого 100 метров. Но и для Марины это уже не первый экстремальный трюк. В апреле в Сеть попал ролик, на котором девушка показала чудеса акробатики во время танца на пилоне, установленном на дрейфующей по Дону льдине. А до этого она вместе с супругом приняла на таком же замерзшем островке ванну.
Танец под парящим мостом. Москва l Зарядье l 2018.соц. сети: http://vk.com/gymnast https://www.instagram.com/bgdnk/ http://www.facebook.com/Korzhenevskiy Команда "ПЕРЕВОРОТ СОЗНАНИЯ": https://www.youtube.com/channel/UCtOIStaKKtiPEPkswYiPzZQ На видео: Марина Корженевская