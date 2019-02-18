2019-02-18T17:06:45+03:00
Общество

Воронежская девушка станцевала на пилоне на верхушке многоэтажки

Марина Корженевская с мужем Богданом устраивают семейное соревнование – у кого трюк круче и опаснее [видео]
Юрий КОЗЛОВ
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Марина Корженевская находит кайф в том, что преодолевает страх.Марина Корженевская находит кайф в том, что преодолевает страх.Фото: кадр с видео
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Третье видео, героиней которая стала 27-летняя воронежская экстремалка Марина Корженевская, выложил в Сеть ее муж Богдан. Напомним, 9 октября 2018 года появилось видео, где девушка станцевала на кольце, подвешенном на Москвой-рекой на высоте 15 метров на «Парящем мосту» в парке «Зарядье». Номер прервал охранник, спросивший, есть ли у экстремалов разрешение на такие отчаянные действия. Его не было. В принципе на такие трюки трудно брать разрешение, поэтому супруги Корженевские и не заморачиваются, чтобы обязательно получить какую-то бумажку.

А в начале апреля прошлого года Марина станцевала на пилоне посреди дрейфующей льдины. И даже приняла ванную – друзья супругов-экстремалов ухитрились растопить часть снега и устроить импровизированный бассейн.

Танец под парящим мостом. Москва l Зарядье l 2018.соц. сети: http://vk.com/gymnast https://www.instagram.com/bgdnk/ http://www.facebook.com/Korzhenevskiy Команда "ПЕРЕВОРОТ СОЗНАНИЯ": https://www.youtube.com/channel/UCtOIStaKKtiPEPkswYiPzZQ На видео: Марина Корженевская

Кстати, сам Богдан периодически устраивает еще более чумовой экстрим. В июне 2018 года он выложил в Сеть видео, где он крутится на кольце, закрепленном на конце стрелы огромного крана. И не просто крутится, а выполняет акробатические номера – особенно впечатляет и даже жуть наводит, как он висит на одних ногах.

Танец на айсберге l Пилон на льдине. Poledance ice adventure 2018.

На этот раз трюк был особенно страшным – Марина показала акробатический номер на пилоне на самой верхушки многоэтажки высотой 80 метров.

Экстремал Воронеж.соц. сети: https://www.instagram.com/bgdnk/ http://vk.com/gymnast http://vk.com/bogdan036 http://www.facebook.com/Korzhenevskiy Операторы: Алексей Сорокин(https://vk.com/id23108204) Алексей Гирчев(https://vk.com/l.girchev) Богдан Корженевский На видео: Богдан Корженевский Музыка: The Irrepressibles In This Shirt

- Танец этот снимали в конце августа. Было очень влажно, пилон был скользкий, поэтому выполнила самые простые элементы, - рассказала спортсменка. – Конечно, от страха высоты было никуда не деться. И от мысли, что можно сорваться и упасть на торчавшие внизу железяки. Однако справилась, и полученный адреналин все компенсировал. А после этого сделала еще более опасный номер, видео которого пока мы не выложили. Что конкретно там делала, сейчас не скажу, пусть сюрприз будет.

- У вас и муж занимается экстримом, год назад у вас сын родился. Тоже в будущем будет экстремал?

- Вот подрастет, увидим (смеется). Спортом, думаю, обязательно будет заниматься. Ну а экстримом по желанию.

- Мы много готовились, - поделился муж спортсменки Богдан Корженевский. – Смонтировали пилон, дублировали каждое крепление, чтобы если одно вышло из строя, другое не подкачало. Танец был на огражденной площадке. Тем не менее Марине психологически было очень сложно – когда крутишься на пилоне, не воспринимаешь, что под тобой еще есть металлическая конструкция. Кажется, что паришь на огромной высоте, и ничто тебя не страхует. В ближайшее время планируем выложить еще одно видео. Его снимали в Сочи, там был тоже танец на высоте, но на кольце.

- С кем ребенка оставляете, когда выполняете трюки?

- Когда с женой занимаемся экстримом, с ребенком помогают дедушки и бабушки.

- Не пытаются вас отговорить делать рискованные трюки?

- Жена хорошо подготовлена – прыгала на батуте, на пилоне танцует со старших курсов вуза, сейчас, хотя и в декретном отпуске, но держит себя в форме - преподает воздушную акробатику. Мы не делаем совсем уж безбашенные номера, стараемся не переходить разумную грань риска.

Танец воронежской экстремалки на пилоне на верхушке воронежской многоэтажки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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