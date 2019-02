Воронежская девушка станцевала на пилоне на верхушке многоэтажки

Третье видео, героиней которая стала 27-летняя воронежская экстремалка Марина Корженевская, выложил в Сеть ее муж Богдан. Напомним, 9 октября 2018 года появилось видео, где девушка станцевала на кольце, подвешенном на Москвой-рекой на высоте 15 метров на «Парящем мосту» в парке «Зарядье». Номер прервал охранник, спросивший, есть ли у экстремалов разрешение на такие отчаянные действия. Его не было. В принципе на такие трюки трудно брать разрешение, поэтому супруги Корженевские и не заморачиваются, чтобы обязательно получить какую-то бумажку.

А в начале апреля прошлого года Марина станцевала на пилоне посреди дрейфующей льдины. И даже приняла ванную – друзья супругов-экстремалов ухитрились растопить часть снега и устроить импровизированный бассейн.

Кстати, сам Богдан периодически устраивает еще более чумовой экстрим. В июне 2018 года он выложил в Сеть видео, где он крутится на кольце, закрепленном на конце стрелы огромного крана. И не просто крутится, а выполняет акробатические номера – особенно впечатляет и даже жуть наводит, как он висит на одних ногах.

На этот раз трюк был особенно страшным – Марина показала акробатический номер на пилоне на самой верхушки многоэтажки высотой 80 метров.

