После ДТП с 8 погибшими участок воронежской трассы хотят расширить и установить барьеры

17 января губернатор Воронежской области Александр Гусев на заседании областной комиссии по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения поручил усилить меры безопасности на автодороге «Курск-Воронеж-Борисоглебск».

Именно на этой трассе 15 января в 15.10 произошло ужасное ДТП: по версии следствия, автомобиль Lexus выехал на встречную полосу и столкнулся с KIA Rio и Toyota Land Cruiser Prado - погибли восемь человек. Стражи порядка утверждают, что «Lexus» ехал с очень большой скоростью, значительно превышающей разрешенную на этом участке. Удар был такой страшной силы, что все иномарки вспыхнули как факел.

- Сегодня на заседании мы должны принять исчерпывающие меры, чтобы больше таких тяжелых аварий не происходило на территории нашей области. Считаю необходимым усилить меры безопасности на особо аварийных участках федеральной дороги «Курск-Воронеж-Борисоглебск». В ближайшее время нужно обратиться в «Автодор», чтобы их специалисты начали проводить технические мероприятия по расширению дороги, если возможно – по обеспечению разделительно-барьерного ограждения. Мы со своей стороны должны в этом году установить там стационарные комплексы фотовидеофиксации, - сказал губернатор.

Глава региона обратился к руководству ГИБДД по Воронежской области с предложением усилить на данных аварийных участках дороги патрулирование.

Никто из участников аварии не выжилФото: с сайта ГУ МЧС России по Воронежской области

Кроме того, Александр Гусев дал поручение по оказанию помощи семье погибшего в аварии воронежца.

Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области Евгений Шаталов подтвердил необходимость перспективной поэтапной реконструкции участка федеральной трассы «Курск-Воронеж-Борисоглебск» со 153 км до 214-го. Дорого должна быть доведена до 1 технической категории.

Кроме того, по словам главного автоинспектора региона, на одном из участков следует предусмотреть обустройство дополнительной полосы на подъем с установкой комплекса видеофиксации административных правонарушений.

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