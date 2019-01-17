В аварии под Воронежем, где погиб директор Оскольского меткомбината, сгорела целая бригада электриков

Стало известно, что в страшной аварии в Нижнедевицком районе в «Тойоте» погибли пятеро жителей Белгородской области - целая бригада электриков. Мужчины возвращались в город Выборг Ленинградской области, где выполняли заказ на заводе по производству сжиженного природного газа. Им предстояло закончить работу и оформить документы. Это 36-летний водитель Михаил Маркин (Белгород) и пассажиры: 27-летний Иван и 34-летний Николай Тивелевы (с. Богородское Новооскольского района), 29-летний Денис Никитин (Новый Оскол) и 53-летний Радион Мингазов (Губкин). У всех остались жены и дети. В «Киа-Рио» погиб 46-летний воронежец Владимир Анищев, он также был женат, воспитывал двух детей.

Напомним, ДТП, в котором погибли восемь человек, случилось 15 января в 15.10 на 166-м километре дороги «Курск - Борисоглебск». По данным полиции, пока еще предварительным, «Лексус - Лх 570» вылетел на встречную полосу, где врезался в «Киа-Рио» и «Тойоту Лэнд Крузер». Стражи порядка утверждают, что «Лексус» ехал с очень большой скоростью, значительно превышающей разрешенную на этом участке.

Шансов выжить ни у кого не было.Фото: с сайта ГУ МЧС России по Воронежской области

Удар был такой страшной силы, что все иномарки вспыхнули как факел. Никто из находившихся в машинах людей не выжил. В «Лексусе» погибли 59-летний директор Оскольского металлургического комбината (ОЭМК) Александр Тищенко и 45-летний шофер этого предприятия Василий Юмашев (читайте Справку «КП»).

Топ-менеджер спешил на совещание в Москву. В компании «Металлоинвест», составной частью которой является ОЭМК, заявили, что окажут помощь родным и близким своих погибших сотрудников.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ход расследования взяла на контроль региональная прокуратура.

Горевшие машины потушили примерно через 25 минут после аварии.Фото: с сайта ГУ МЧС России по Воронежской области

- Обращаемся ко всем, кто стал свидетелем этого ДТП. Просим сообщить всю имеющуюся информацию в следственный отдел по телефонам: 8 (473) 251-10-94, 8-952-955-28-61, - говорит официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

СПРАВКА «КП»

Александр Тищенко в 1980 году начал работать на Новолипецком металлургическом комбинате, где прошел все ступени карьерного роста от нагревальщика металла до главного специалиста по прокатному производству технического управления. В 2003 году был назначен заместителем главного инженера ОЭМК по техническому перевооружению, с 2009 по 2011 год работал директором по инвестициям и развитию ОЭМК. С 2011-го Александр Дмитриевич был главным инженером комбината. 28 декабря 2018 года назначен управляющим директором ОЭМК, сменив Николая Шляхова, ушедшего на пенсию. То есть, руководителем он по сути проработал считанные дни. По отзывам коллег, это был крепкий производственник, пользующийся заслуженным уважением всех коллег. Без отца остались сын и дочь.

Василий Юмашев работал водителем на ОЭМК с 2000 года. На предприятии о нем отзываются как об ответственном профессионале. Без отца осталась дочь.

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