Число погибших в массовом ДТП на воронежской трассе выросло до восьми

Число погибших в результате массовой аварии в Воронежской области выросло до восьми человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Напомним, ДТП случилось примерно в 15 часов 15 минут в Нижнедевицком районе на 166 км трасссы «Курск-Борисоглебск». По предварительным данным, водитель «Лексуса», двигавшегося в сторону Воронежа, не справился с управлением и столкнулся с двумя встречными машинами. Из-за столкновения автомобили загорелись. Сначала правоохранители сообщали о трех погибших, затем о семи. На месте продолжают работать сотрудники ГИБДД, чтобы установить обстоятельства ДТП.

Ликвидация огня на месте. Фото пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области

Как сообщается на сайте компании "Металлоинвест", в аварии погибли управляющий директор Оскольского электрометаллургического комбината Александр Тищенко и водитель комбината Василий Юмашев.

Еще одно авто. Фото пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области

Александр Тищенко в 1980 году начал работать на Новолипецком металлургическом заводе. В 2003 году был назначен заместителем главного инженера ОЭМК по техническому перевооружению, с 2009 года по 2011 год работал директором по инвестициям и развитию ОЭМК. С 2011 года - главным инженером ОЭМК. В декабре 2018 года был назначен управляющим директором компании.

Василий Юмашев работал водителем на ОЭМК с 2000 года.

Компания обещает оказать материальную помощь семьям погибших сотрудников.