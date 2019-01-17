ДТП с 8 погибшими на воронежской трассе: почему нужно говорить об этой аварии

«Как жаль невиновных!», - такой комментарий чаще всего можно увидеть под новостями об аварии в Нижнедевицком районе. Люди на «Киа» и «Тойоте» просто ехали по своим делам и, вероятно, ничего не нарушали, как вдруг оказались в огненном смерче... «Возьму машину побольше – позабочусь о безопасности», - частенько звучит на автомобильных форумах. Но перед несущимся навстречу внедорожником оказались равны и маленькая «Рио», и здоровый «Крузак».

Тут можно вспомнить особенности трассы – сложный рельеф, почти полное отсутствие освещения и две полосы, вынуждающие идти на обгон. Состояние проезжей части сейчас исследуют специалисты.

Тем временем стало известно, что «Лексус» двигался с большим превышением скорости. Где-то называются внушительные цифры: «шел под 200» (хотя когда машины едут лоб в лоб, фактически разрешенных 109 км/ч уже достаточно). Правоохранители определяют виновника, и, видимо, это будет водитель. Не руководитель, который сидел рядом, – и если не призывал ускориться, то, очевидно, не препятствовал.

Не уверены, что прямо сейчас уместно рисовать образ «большого начальника», который любит быструю езду. Однако людей, определивших для себя какие-то особые правила движения, немало. Коллега однажды проехалась с руководителем крупного воронежского предприятия. Его БМВ неслась так, будто находится в параллельном измерении, где не существует других участников движения и сплошных линий разметки. Потом была пауза - на пару минут, когда мужчина «светил» каким-то документом перед остановившими его инспекторами. И снова надрыв стрелки на спидометре...

Об аварии в Нижнедевицком районе надо говорить как можно больше. Чтобы какой-нибудь Валерий Степанович, сидя на заднем сиденье мощного автомобиля, вспомнил о ней и тронул водителя за плечо: «А ну его на..., Миша. Не гони. Давай поспокойней, успеем».