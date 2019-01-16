2019-01-16T07:56:16+03:00
Происшествия

Уголовное дело возбудили после аварии с восемью погибшими на воронежской трассе

По версии следствия, «Лексус» выехал на встречную полосу и столкнулся с еще двумя иномарками
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото очевидцев.фото очевидцев.
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После аварии в Нижнедевицком районе, жертвами которой стали восемь человек, правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

По версии следствия, авария произошла 15 января примерно в 15:10 на 166 км автодороги Р-298 «КурскБорисоглебск». 45-летний житель Белгородской области на «Лексусе» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Киа-Рио» и «Тойотой Лэнд Крузер». Из-за удара машины загорелись. Восемь человек погибли на месте: водитель «Лексуса - Лх 570» и его 59-летний пассажир, 46-летний воронежец - водитель «Киа-Рио», а также 36-летний житель Белгородской области, управлявший «Тойотой», и его пассажиры - мужчины 29, 27, 34 и 53 лет, все жители Белгородской области.

Известно, что в «Лексусе» находились управляющий директор Оскольского электрометаллургического комбината Александр Тищенко и водитель комбината Василий Юмашев. Компания «Металлоинвест» пообещала оказать помощь родным и близким всех жертв аварии.

- В настоящее время по делу назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы. Транспортные средства осмотрены на предмет технической исправности и приобщены к материалам уголовного дела, как вещественные доказательства, - рассказала руководитель пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

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