Полиция об аварии с 8 погибшими под Воронежем: «Лексус» ехал со значительным превышением скорости

СЕГОДНЯ 11:49 2019-01-16T11:53:22+03:00

От машин осталось только сгоревшее железо. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Внедорожник выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя иномарками – машины загорелись, никто не выжил [фото, видео]

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Стали известны подробности жуткой аварии на 166 километре дороги Курск-Борисоглебск в Нижнедевицком районе Воронежской области, случившейся во вторник, 15 января, в 15.10. В ДТП погибли восемь человек, в их числе 59-летний управляющий директор Оскольского электрометаллургического комбината Александр Тищенко, ехавший в командировку в Москву.

По данным полиции, «Лексус», где находился Александр Дмитриевич, ехал со значительным превышением скорости. Состояние дороги в момент аварии на данный момент устанавливают.

Напомним, по предварительной информации, «Лексус» выскочил на встречную полосу, где врезался в «Киа-Рио» и «Тойоту Лэнд Крузер». Из-за страшной силы удара машины загорелись. Восемь человек погибли на месте: 44-летний водитель «Лексуса - Лх 570» Василий Юмашев, Александр Тищенко, 46-летний воронежец - водитель «Киа-Рио», 36-летний житель Белгородской области, управлявший «Тойотой», и его пассажиры - мужчины 29, 27, 34 и 53 лет, все жители Белгородской области. По факту ДТП возбудили уголовное дело.

Последствия аварии ликвидировали долго.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники МЧС тушили сильный огонь.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Все, что осталось от одной из машин.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.