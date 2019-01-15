2019-01-15T20:22:39+03:00
Происшествия

СМИ: в ДТП со сгоревшими машинами под Воронежем погиб высокопоставленный сотрудник Оскольского металлургического комбината

По некоторым данным, мужчина ехал в "Лексусе"
Юлия ТЕРНОВА
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Фото ГУ МВД по Воронежской областиФото ГУ МВД по Воронежской области
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Телеграм-канал Mash и ряд федеральныз СМИ сообщили, что в страшном ДТП в Нижнедевицком районе Воронежской области, что унесло жизни семи человек, погиб сотрудник Оскольского металлургического комбината, занимавший там важный пост. Мужчина якобы ехал в "Лесусе", который по предварительным данным и вылетел на встречную полосу, столкнувшись в двумя авто. Все три машины загорелись; личности погибших, у которых оказались уничтожены документы, довольно сложно установить.

Расследование ДТП на свой контроль взяла областная прокуратура. "КП" следит за развитием событий.

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