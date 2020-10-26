В Воронеже над аутистом, избитым до потери сознания школьниками, издевались даже маленькие дети

Кулаки нынешние школьники почему-то все чаще пускают в ход по поводу и без повода. Фото: из архива «КП»

Скандал с избиением 38-летнего аутиста детьми (мужчина даже потерял сознание) набирает обороты. В понедельник, 26 октября, его маму Дарию Лаврову пригласили на очную ставку с подростками, издевавшимися над ее сыном. Об этом сообщили в одном из Телеграм-каналов. Из чего можно сделать вывод, что эти «детишки» по крайней мере попали на карандаш местного отдела по делам несовершеннолетних.

В региональном ГУ МВД не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. Их официальный комментарий: проверка обстоятельств избиения находится на контроле руководителя ведомства генерала-лейтенанта Михаила Бородина, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Напомним, об этом диком случае рассказала мама 38-летнего аутиста. Дария Лаврова выложила пост – по сути, крик души:

- Четверо 12-летних подростков избили моего сына, инвалида первой группы, который просто гулял во дворе, никого не трогая! Просто так, от нечего делать, запинали до обморочного состояния большого ребенка - беспомощного, безответного и доброго. Вот так сейчас выглядит мой сын.

Так выглядели ноги больного мужчины после нападения "детишек". Фото: Дария Лаврова.

Женщина также рассказала, что ее сына во дворе регулярно гоняют, кидают в него грязью, обсыпают песком, однажды надели на него бейсболку с землей. При этом родители детей заявили, что мужчине-аутисту надо гулять отдельно. А подростки, чувствуя безнаказанность, с каждым разом ведут себя все более жестоко. Мама даже опасается за жизнь своего больного сына. А еще страшно, что нападения на Артура (так зовут мужчину-аутиста) вошли в привычку. Подражая старшим, над ним порой издевались и совсем маленькие дети.

Похожий случай произошел не так давно в Ленинском районе Воронежа. Сначала 15-летний подросток вместе с приятелем избил престарелого мужчину, живущего в нищете, а подруга это снимала на видео. Потом оказалось, что этот маленький негодяй – гроза всей школы. Во главе шайки из его приятелей он напал на двух учеников и избил их. А на 9 мая ударом ноги проломил голову случайному прохожему. Только после этого несовершеннолетнего садиста (сейчас ему уже 16 лет) отправили в следственный изолятор. Ненадолго – недавно его отпустили под домашний арест. И уже отличился очередной выходкой в своем духе – уже снова лез в драку и ломился в дверь к девушке. Однако снова за решетку его почему-то не отправили.

Можно, конечно, сказать: «Они же дети». Только вот все мы знаем, к чему привело такое отношение к похожим проблемам в соседней стране.