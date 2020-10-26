В Воронеже подростки избили аутиста

Фото Дарии Лавровой

Крик души опубликовала в своем аккаунте во ВКонтакте жительница Воронежа Дария Лаврова. Женщина выложила в соцсеть фотосвидетельства издевательств над своим 38-летним сыном-аутистом Артуром, которого на днях избили во дворе дети. Снимки запечатлели многочисленные синяки на теле мужчины.

- Четверо 12-летних подростков избили моего сына, инвалида первой группы, который просто гулял во дворе, никого не трогая! Просто так, от нечего делать, запинали до обморочного состояния большого ребенка - беспомощного, безответного и доброго. Вот так сейчас выглядит мой сын, - написала женщина.

Мать говорит, жестокие побои сына во дворе происходят несколько лет.

- Сына регулярно гоняют, пинают, кидают в него грязью, обсыпают песком, однажды надели на него бейсболку с землей, - возмущена мать. - Артур совершенно безобидный, но родители обижающих его детей, обмолвились, что ему нужно гулять отдельно. С каждым разом дети ведут себя все более жестоко. Я не хочу, чтобы его избили до смерти.

Поскольку разговоры ни с детьми, ни с их родителями результата не дали, женщина написала заявление в полицию.

- Проведение процессуальной проверки находится на контроле у начальника главка. В настоящее время назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются обстоятельства происшествия, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.