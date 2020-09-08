В Воронеже хозяева квартир уверены, что продавали их экс-заместителю начальника областной ГИБДД, а не его родителям

Вернуть месячную премию Игорю Качкину не удалось. Фото: из архива «КП»

Боком вышло бывшему заместителю начальника УГИБДД УМВД России по Воронежской области Игорю Качкину желание признать незаконным решение руководства региональной полиции лишить его месячной премии. Напомним, шишки стали сыпаться на голову высокопоставленного гаишника после того, как в ходе прокурорской проверки в феврале 2020 года обнаружили, что его родители купили себе 31 объект недвижимости аж на 63 миллиона рублей. Причем в семи сделках на общую сумму 23,3 млн. Качкин принимал участие лично по нотариальной доверенности, оформленной его матерью. В то же время заместитель начальника региональной ГИБДД не смог объяснить, на какие доходы он и его родители купили 22 объекта недвижимости на общую сумму 50 миллионов рублей.

Качкин в поданном в Центральный районный суд Воронежа иске утверждал, что по закону не обязан отчитываться об имущественных сделках родителей. Поэтому, дескать, незаконны все обвинения в его адрес, так как его мама и папа – знатные предприниматели Грибановки, которые могли себе позволить такие неподъемные для большинства воронежцев траты.

Однако в ходе судебного заседания представители прокуратуры подробно расписали, что, по официальному отчету, доход Игоря Качкина и членов его семьи с 2009 по 2018 годы составил 6 миллионов 45 тысяч рублей. У родителей его дела в этом отношении получше, но не на порядок. Подтверждены пока только 10 миллионов 810 тысяч руб. (доход от выплаты пенсий (1,3 млн..), от продажи автомототранспорта и предпринимательской деятельности (6 млн 392 тысячи), от коммерческих компаний (109 тысяч), от продажи объектов недвижимости (2 млн. 932 тысячи рублей). Утверждение мамы и папы в недавнем прошлом высокопоставленного гаишника о каких-то мощных накоплениях в 90-е годы документами не подтверждены. В то же время они вызывают сомнения из-за общей ситуации в стране тех лет, когда деньги обнулялись в результате галопирующей инфляции и дефолта 1998 года.

Отец бывшего высопоставленного гаишника Николай Качкин представил заключение некоего эксперта, якобы подтвердившего его собственные доходы и сбережения его жены в сумме 51 миллиона 332 тысяч рублей. В то же время с 2013 по 2018 годы они купили объекты недвижимости на 50 млн. 177 тысяч. Вроде сходятся концы с концами. Однако суд поставил под сомнение заключение специалиста, нанятого отцом Качкина, а не назначенного в ходе следствия.

Ну и «вишенка на торте». Оказалось, что за несколько квартир Игорь Качкин лично выложил немалые суммы наличными. Хотя, как утверждал сам экс-заместитель начальника, он помогал родителям только в оформлении бумаг, а деньги для расплаты они ему не давали.

Три бывших владельца жилья, проданного якобы родителям Качкина, заявили, что в глаза ни папу, ни маму его не видели. Зато сам Игорь Николаевич вел сделки как будущий полноценный хозяин. Более того, квартира в элитном жилом комплексе, стоящая более 4,8 миллиона рублей, явно оформлена на экс-заместителя начальника областной ГИБДД. Это следует из журнала учета жильцов, который вели консьержи. В ней владельцем квартиры указан именно Игорь Качкин, там же указан номер его телефона, а также его автомобиля.

В итоге иск Качкина не удовлетворили.

Напомним, все не подтвержденное доходами имущество у гаишника и его родственников собрались отобрать в рамках гражданского дела. Его отдали на рассмотрение в Советский районный суд.

По горячим следам тогда еще заместитель начальника областной ГИБДД Игорь Качкин рассказал нескольким СМИ о том, что у него на самом деле есть только квартира и комната в общежитии. А вся эта недвижимость была куплена на доходы родителей. Эту версию поддержал отец Игоря Качкина. Он заявил, что приличные деньги заработал, когда владел автомойкой. Кроме того, Качкин-старший был директором мебельного комбината. Однако затем от активного общения с журналистами Игорь Качкин и его родители отказались.

Первое судебное заседание по этому делу прошло 25 февраля. Длилось оно считанные минуты. Судья Раиса Боева заявила о самоотводе во избежание конфликта интересов. Мотивировала она свое решение тем, что ее сын работает в областной прокуратуре – то есть, стороне обвинения. На следующий день дело передали гражданскому судье Елене Наседкиной. Она провела одно заседание, в ходе которого адвокаты Качкина и его родителей заявляли о солидных доходах его родителей, но никаких конкретных документов, их подтверждающих, предоставить не смогли.

В то же время в региональном ГУ МВД, по сведениям источника «КП», к проштрафившемуся высокопоставленному гаишнику применили дисциплинарные меры – выговор с предупреждением о неполном служебном соответствии. А не так давно стало известно о том, что Игоря Качкина перевели на другую должность, причем никак не связанную с ГИБДД. Он стал начальником тыла в ОМВД России по Панинскому району.