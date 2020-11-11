Суд отправил в СИЗО на два месяца солдата-срочника, расстрелявшего сослуживцев в Воронеже

Искали солдата, устроившего бойню, на беспилотнике Фото: Максим ГОРОХОВ

Срочник Антон Макаров, жестоко расправившийся со своими сослуживцами на воронежском аэродроме «Балтимор», отправлен в СИЗО на два месяца. Там он пробудет до 8 января 2021 года. Меру пресечения сегодня, 11 октября, избрал Воронежский гарнизонный суд. Ранее стало известно, что с ходатайством обратился следователь по особо важным делам. Заседание по этому вопросу началось в 14.00. О решении корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили в суде.

По версии следствия

Солдату предъявили обвинение в его зверствах. Уголовное дело возбуждено по очень тяжким статьям. В суде подтвердили, что парня подозревают в убийстве двух и более лиц и хищении оружия. Это – п. «а» ч. 2 ст. 105 и п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ. Вполне возможно, что в деле появятся и новые статьи. К примеру, за угон автомобиля, на котором он пытался выехать за пределы Воронежской области.

По версии следствия, Макаров 9 ноября во время наряда, чтобы похитить огнестрельное оружие, убил дежурного офицера. Затем произвел не менее двух выстрелов в Фирсова М. Н., который с полученными ранениями был доставлен в военный госпиталь. После чего, Макаров, прикрываясь Кожокиным, в спальном помещении еще выстрелил не менее трех раз в спящего Акталиева М.Н. После чего самовольно покинул расположение воинской части и скрылся.

Ничего не предвещало

Эта страшная трагедия, всколыхнувшая всю Россию, произошла утром 9 ноября на военном аэродроме «Балтимор» в Воронеже. Что ее предвещало, остается пока только гадать. Один из источников предполагает, что у солдата был нервный срыв. Призвался он только этой весной. Что же так повлияло на него за эти месяцы?

Ранним утром, около пяти часов 20-летний рядовой Антон Макаров, находившийся в наряде, напал с топором на проверяющего офицера и зверски зарубил его. Затем забрал у жертвы пистолет и стал палить по солдатам. Как потом стало известно, два человека скончались на месте, третий был ранен. Погибли ефрейтор Сергей Кажокин и рядовой Нинаил Акталиев. Жизнь еще одного рядового, к счастью, не оборвалась, его госпитализировали.

Пытался скрыться, путая следы

Позже выяснилось, что молодой человек после стрельбы покинул территорию военной части. О его местонахождении было неизвестно. К аэродрому «Балтимор» стали стягивать дополнительные силы - военных, силовиков, сотрудников Росгвардии. Даже беспилотник спецназа. Был объявлен план «Перехват», появились ориентировки на Антона Макарова.

О точном местонахождении Антона Макарова долго время было ничего не известно. Информация менялась каждые несколько минут. Сейчас уже можно отследить путь, которым он двигался, запутывая следы. Аэродром «Балтимор» находится в Советском районе. Искали его сначала там. Позже стало известно, что он направился в другой конец города. И оказался в селе Ямное. Там он, угрожая пистолетом, угнал машину и снова двинулся в противоположном направлении. Выехал из Воронежа, затем - в Семилуки. Его искали десять часов.

Антона удалось задержать в 45 километрах от Воронежа в Семилукском районе в поселке Землянск. На угнанной машине он направлялся в Орловскую область.

Убийство и хищение оружия

Военный следственный отдел Следственного комитета РФ по Воронежскому гарнизону возбудил уголовное дело по двум статьям - убийство нескольких человек и хищение оружия.

В ориентировке, которую распространили на парня, был указан адрес его места жительства Соседка Тамара Ивановна рассказала «КП», что мама Антона переехала жить в Израиль. В квартире жил юноша один, гулянок не устраивал. Стало известно, что он даже поступил в воронежский институт МВД, но потом его на втором курсе отчислили. Причем, не за плохую успеваемость, а за драки.

Прилежный, но конфликтный

Почему же парень направлялся именно в Орловскую область? Стали известны и другие подробности его биографии. Родился Антон Макаров в Воронеже. Когда ему было семь лет, пережил развод родителей и после этого воспитанием занималась только мама.

Рос в неполной семье, был конфликтным, хотя и прилежно учился – так вспоминают о нем учителя и соседи в Орловской области. Именно там в городе Ливны он провел несколько лет своего детства, там проживают его бабушка и дедушка. Учился в местной гимназии № 7. Причем, в дневнике его были только «хорошо» и «отлично». Но все-таки поведение педагогов настораживало.

– Ребенка отличали такие черты характера, как честность, принципиальность, уважительное отношение к старшим, готовность прийти на помощь педагогам. Однако среди своих сверстников лидером Антон не был, держался особняком. А в подростковом возрасте стали проявляться сложные, впрочем, характерные для юношей, черты характера, – рассказала директор Ливненской гимназии № 7.

После задержания Антона Макарова поползли слухи, мол, дедовщина в части. Конфликт мог спровоцировать случившееся. Их развеял юрист Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России». По его словам, он задавал вопрос родителям «Как служилось их сыновьям в данной воинской части?».

– Могу сказать, что я не услышал от них ничего о каких-либо неуставных отношениях, будь то физическое насилие или какие-либо другие унижения, - прокомментировал юрист.

Дети остались без отцов, родители без сыновей

Трагедия унесла жизни трех человек. У каждого из них остались родные и близкие люди. Вспоминают они с болью в сердце и с дрожью в голосе.

29-летний ефрейтор Сергей Кожокин дважды был в Сирии, имеет награды. У него осталась жена и двое детей: восьмилетний сын и четырехлетняя дочь.

24-летний солдат-срочник из Курской области Виктор Фирсов чудом остался жив, получив два пулевых ранения в плечо и лопатку. Сейчас он находится в госпитале. У молодого человека чуть не осиротели жена и полуторогодовалый сынишка. Для них тоже не укладывается в голове: как такое могло быть!