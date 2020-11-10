Юрист «Комитета солдатских матерей» о расстрелявшем сослуживцев воронежце: «Убийства - не выход»

На военном аэродроме «Балтимор» в Воронеже Фото: Максим ГОРОХОВ

ЧП, которое произошло утром 9 ноября на военном аэродроме «Балтимор» в Воронеже, по-прежнему оставляет вопросы. Около пяти часов утра 20-летний солдат Антон Макаров прикончил топором офицера, забрал у него пистолет и открыл огонь по сослуживцам. Три человека скончались, еще одного рядового госпитализировали.

По неофициальной информации, спровоцировать случившееся якобы мог некий конфликт. Тут же поползли слухи о возможной дедовщине... Однако источник в Западном военном округе опровергает эти сведения. Основная версия, которую рассматривают военные, - нервный срыв.

С просьбой разобраться в сложившейся ситуации мы обратились к юристу Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Александру Латынину.

Что случилось с человеком?

- В тот же день (9 ноября - от авт.) в мой адрес поступило более 10 сообщений от мам военнослужащих, которые по призыву служат в данной воинской части, с просьбой узнать, что же произошло, и все ли хорошо с их детьми. Попутно я задавал родителям вопрос: «Как служилось их сыновьям в данной воинской части?». Могу сказать, что я не услышал от них ничего о каких-либо неуставных отношениях, будь то физическое насилие или какие-либо другие унижения, - комментирует юрист

Кстати, некоторые из детей тех родителей, с которыми беседовал Александр Латынин, знали рядового Антона Макарова. Но никто из них не жаловался на притеснения.

- Насколько знаю, у следственных органов есть небольшая ремарка о том, что он (Антон Макаров - от ред.) действительно очень переживал те моменты, когда его наказывали. Потому что считал, что это не обосновано. А наказание в армии какое? Ставят в наряды, - рассказывает юрист.

Александр Латынин обращает внимание, что солдат хладнокровно зарубил топором офицера, которого фактически даже не знал. Этот офицер не был его непосредственным начальником. То есть часто пересекаться они просто не могли.

- Что случилось с человеком? Это установит только орган предварительного следствия, назначив комплексную судебно-психиатрическую экспертизу, - отмечает Александр Латынин.

Представитель «Комитета солдатских матерей России» при этом подчеркивает, что выход есть всегда. Даже если на службе сложилась трудная ситуация.

- «Комитет солдатских матерей России» против насилия. Мы всегда будем заявлять, что мы против убийств. Есть другой выход. Воронежский военнослужащий мог, например, самовольно покинуть воинскую часть и заявить о неуставных отношениях, если они были, - говорит наш собеседник. - К нам никогда не обращались его родственники. Из данной воинской части у нас вообще не было обращений в последние годы.

«Думаю, понесут вину все»

Появившееся видео задержания Антона Макарова, подавшегося в бега после убийства сослуживцев, также сейчас рассматривают под микроскопом. Находятся и те, кто говорит: «Не было ли задержание слишком жестким?»

- Да, его прижали к земле. Да, у него на лбу ссадина. Но, скажите, как по другому задерживать человека, который убил троих и покушался на жизнь четвертого? Кроме того, у него было табельное оружие офицера, которое он вполне мог применить. Хорошо, что его задержали так, - комментирует наш собеседник.

Военный СК России по Воронежскому гарнизону возбудил в отношении Макарова уголовное дело по двум статьям - убийство нескольких человек и хищение оружия. Но ограничится ли все только этим?

- Вина здесь тянется от военного комиссариата, который призвал такого военнослужащего. Конечно, сейчас полетят все палки в заместителя командира воинской части по воспитательной работе. Но нужно понимать, что один замполит воспитать весь личный состав, увы, не может. Есть вина и командира подразделения: он же видел, что это за солдат. В том числе здесь вина и психолога, потому что военнослужащий, прибывающий в часть, обязан пройти тестирование на профпригодность, которое покажет можно ли ему, например, доверить оружие или нет. Думаю, понесут вину все. Насколько серьезную, пока тяжело сказать. Мы знаем пример Забайкалья, когда разогнали всю воинскую часть, - подчеркивает юрист.

А что же будет с семьями тех солдат, что погибли от рук Антона Макарова?

- Семье погибших должна быть выплачена страховка: в данном случае каждая семья получит чуть менее 6 млн рублей, - уточнил Александр Латынин.

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