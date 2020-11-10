Мама погибшего в Воронеже от рук солдата-срочника Сергея Кожокина: «Когда прочитала о ЧП на Балтиморе, сердце екнуло»

фото: соцсети

В то понедельничное утро ничто не предвещало беды. Вера Васильевна Кожокина просматривала новости в интернете и вдруг - сообщение: на военном аэродроме в Воронеже солдат-срочник расстрелял сослуживцев, три человека погибли.

- В тот момент у меня сердце екнуло, - плачет убитая горем мать. – Знаю, что в понедельник Сережа должен был быть на суточном дежурстве и именно на Балтиморе. Мне стало плохо. Я набрала номер снохи, она живет в Воронеже. Та мне рассказала, что с ней связались с части и, ничего не объясняя по телефону, сказали, что приедут. Я все сразу поняла…

Вера Васильевна связалась с сослуживцем сына, который сообщил ей о гибели Сергея.

"КОМУ СГОРЕТЬ, ТОТ НЕ УТОНЕТ"

Сергей Кожокин служил в армии с 2011 года, дважды был в Сирии, но всякий возвращался невредимым. Родители очень переживали, провожая сына в горячие точки. Но он лишь шутил: «Кому сгореть, тот не утонет». А погиб в мирное время от руки солдата-сослуживца. Напомним, 30-летний ефрейтор Сергей Кожокин стал одной из жертв 20-летнего Антона Макарова, развязавшего бойню в воинской части на Балтиморе около пяти часов утра 9 ноября. Сначала солдат напал с топором на майора Сергея Еромолаева, отнял у раненого табельное оружие и застрелил. После этого Макаров по очереди убил Сергея Кожокина, водителя Ермолаева, рядового Нинаила Акталиева и ранил 20-летнего срочника Антона Макарова. После этого, прихватив оружие и патроны к нему, Макаров пустился в бега. Его задержали десять часов спустя в полусотне километров от Воронежа в селе Землянск Семилукского района.

фото: соцсети

БЕЗ ОТЦА ОСТАЛИСЬ 8-ЛЕТНИЙ СЫН и 4-ЛЕТНЯЯ ДОЧЬ

Все эти два дня после вести о смерти любимого младшего сына Вера Васильевна ждала, что кто-то из военного руководства свяжется с ней, поговорит… Но телефон молчит. Только местный военком (родители Сергея проживают в селе Александровка Таловского района) приезжал и пообещал помощь.

- Как не позвонить матери?! Ведь он погиб не на улице, а при исполнении долга. Как я буду теперь жить без сыночка, не знаю… - голос матери срывается и пропадает. Трубку берет старшая сестра Сергея:

- Маме плохо. Не надо больше ее мучить…

Сергея Кожокина похоронят на родине, в селе Александровка. Администрация сельского поселения оказывает семье помощь в подготовке похорон. Тело обещают привезти в район вечером 10 ноября.

- Мы же должны проститься с ним по-христиански, - говорят родные.

У Сергея осталась жена и двое детей – 8-летний сын и 4-летняя дочка.