Бастрыкин взял под контроль расследование гибели 11-летнего мальчика на водохранилище в Воронеже

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование трагедии на Воронежском водохранилище. Об этом 3 июля сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. Напомним, 2 июля, накануне своего 12-летия, местный мальчик погиб под катером посреди акватории «дикого» пляжа неподалеку от санатория имени Горького. Водитель судна скрылся с места происшествия, но на следующее утро подозреваемого задержали.

Ребенка пытались спасти, врачи проводили реанимацию, но травмы оказались несовместимы с жизнью — мальчик скончался на месте. По словам матроса-спасателя Андрея Шутова, половина его головы была раздроблена.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на водном транспорте. Следователи выясняют все детали жуткой трагедии.

Ранее сайт VRN.KP сообщал подробности этого происшествия, которые корреспонденту рассказали спасатели, директор санатория и очевидцы.