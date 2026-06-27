Воронежский министр здравоохранения почтил память жертв ракетной атаки на город

Фото Минздрава Воронежской области

В пятницу, 26 июня, министр здравоохранения Воронежской области Игорь Банин, сотрудники ведомства и главные врачи медицинских учреждений региона пришли к стихийному мемориалу жертвам ракетной атаки на Воронеж 22 июня. Медики возложили цветы в память о погибших.

Напомним, теракт ВСУ совершили в полдень 22 июня. В результате удара по промышленному предприятию погибли шесть его сотрудников – пятеро женщин и один мужчина. Еще 68 человек получили ранения. В больницах проходит лечение 21 из них. О состоянии троих наиболее тяжелых пациентов рассказали врачи.

У места теракта воронежцы организовали стихийный мемориал, куда несут венки и цветы в память о погибших.