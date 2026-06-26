Стали известны личности погибших при ракетном ударе по Воронежу 22 июня

Пять женщин и один мужчина погибли во время ракетного удара по Воронежу 22 июня. Информацию о погибших разместили на импровизированном мемориале у забора возле подвергшегося атаке предприятия.

Жертвами нацисткой атаки стали – 47-летний мужчина, женщины 41, 43, 45 (двое) и 62 лет. Погибшими оказались инженер, работник отдела контроля и сотрудники производственного процесса.

Напомним, в результате атаки ВСУ на Воронеж 22 июня погибли шесть человек, еще 68 получили ранения. В больницах до сих пор находится 21 пострадавших. О состоянии троих наиболее тяжелых пациентов рассказали врачи.

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