«Экотехнологии» обжалуют штраф за невывоз мусора под Воронежем

По данным прокуратуры, на сегодняшний день площадка расчищена Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

В селе Каширское на улице Октябрьской возник конфликт из-за мусорной площадки, которая долго была переполнена отходами. Местные жители обратились в прокуратуру. В результате проверки АО «Экотехнологии» привлекли к ответственности по статье 6.35 КоАП РФ (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований), а региональное управление Роспотребнадзора оштрафовало компанию на 250 тысяч рублей. Об этом сообщила региональная прокуратура 9 июня. Но сама компания не согласна с наказанием и намерена оспорить его в суде.

В «Экотехнологиях» заявили, что причиной завалов стали не их действия, а невозможность проезда спецтехники к площадке:

— Невывоз по улице Октябрьской села Каширское произошел не по вине регоператора, а в связи с тем, что проезду техники к месту накопления ТКО препятствовали провисшие провода (на не соответствующем нормативным требованиям уровне). Регоператор неоднократно сообщал собственнику площадки о необходимости принятия мер по устранению препятствий для проезда, который в результате был затруднен в течение нескольких месяцев.

Как утверждают в «Экотехнологиях», вопрос с проездом был решен только после того, как ситуацию взяли на контроль надзорные органы: администрация привела проезд в порядок, и спецтехника смогла приступить к работе.

По данным прокуратуры, на сегодняшний день площадка расчищена, и мусор вывозится в штатном режиме.

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