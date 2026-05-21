Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

В этом году в Воронеже обострилась проблема накопления отходов на контейнерных площадках. Особенно – в частном секторе. С наступлением весны жители начинают приводить в порядок свои участки – опиливать деревья, косить траву, избавляться от поросли. Кто-то затевает ремонт и избавляется от старой мебели. В результате очень быстро площадки для сбора ТКО превращаются в свалки крупногабаритного, строительного мусора, веток и стволов деревьев. Нередко сюда горожане машинами привозят строительный мусор с других улиц, считая это приемлемой формой утилизации.

Постепенно места сбора отходов частного сектора превращаются в свалки всевозможного мусора, который может не вывозиться неделями. «Комсомолка» разобралась, почему переполняются контейнерные площадки, какой мусор можно на них утилизировать, кто отвечает за вывоз отходов, с какой периодичностью он должен производиться.

Недавно в управах Воронежа прошли встречи с председателями ТОС, на которых жителям частного сектора дали разъяснения по существующим вариантам сбора ТКО. Расскажем по каждому из них: преимуществам и недостаткам.

БЕСТАРНЫЙ СБОР ТКО В ВОРОНЕЖЕ

Этот самый старый и примитивный вариант еще практикуется на отдельных улицах Воронежа, где нет возможности установить контейнеры. Его суть в том, что к определенному времени по утвержденному графику жители приносят свои отходы в выделенное место, куда подъезжает мусоровоз и забирает их. По правилам, приносить мешки необходимо непосредственно перед вывозом, складирование заранее запрещено. Но не все горожане этого правила придерживаются. И в этом главный минус такого варианта. Сложенные заранее пакеты становятся добычей животных и птиц, которые разрывают полиэтилен в поисках пищи. После этого мусор разносится по улице, захламляя ее. Кроме того, остается нерешенным вопрос вывоза крупногабаритных и растительных отходов. Их мусоровоз не забирает, поэтому они остаются кучами лежать на улицах.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ НА НЕСКОЛЬКО ДОМОВ

На 102 улицах частного сектора Воронежа жители собирают отходы в индивидуальные контейнеры. Они меньше тех, что устанавливают на общих площадках – объемом 0,36 кубометра.

- В среднем, один такой бак устанавливается на три домовладения, - пояснили в компании «Экотехнологии», которая является регоператором по обращению с отходами в городе. – Периодичность их вывоза составляет два-три раза в неделю. Установка таких баков осуществляется по решению жителей и заявкам от районных управ, в основном для тех улиц, на которых по разным причинам нет возможности оборудовать полноценную контейнерную площадку. Данный тип контейнеров регоператор начал устанавливать в 2023 году. На сегодняшний день закуплено и установлено 4856 контейнеров объемом 0,36 кубометра.

Очевидным плюсом такого варианта является шаговая доступность, особенно для пенсионеров и маломобильных жителей. Отходы не растаскивают дикие животные, а также жители менее привязаны к дате вывоза по сравнению с бестарным сбором. Баки устанавливают бесплатно за счет средств регоператора.

А главным недостатком этого варианта можно считать частые кражи контейнеров. Кроме того, этот вариант не подходит для районов со сложным рельефом – спусками-подъемами, узкими улицами, где невозможно подъехать габаритному мусоровозу. Проблема с транспортной доступностью может возникнуть и зимой в периоды снегопадов и гололедицы. Тогда жители столкнутся с проблемой перенакопления отходов в малообъемных контейнерах.

В случае с индивидуальными баками горожанам придется отдельно решать с управой вопрос оборудования площадки для сбора крупногабаритных и растительных отходов.

Фото из архива Фото: Елена ФЕДЯШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ОБЩАЯ ПЛОЩАДКА ТКО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО СЕКТОРА

Самый распространенный на сегодня вариант сбора отходов- контейнерные площадки. Они оборудуются собственниками территории, в частном секторе — это управы районов. Отходы из контейнеров должны вывозиться ежедневно, за редким исключением. Это задача регоператора.

Крупногабаритный мусор, который образуется рядом с контейнерами (в идеале- на специально оборудованном месте), вывозится по мере накопления по заявкам от уличкомов (управ).

Плюсом этого варианта можно считать его привычность, а минусом - сезонные скопления растительного и строительного мусора, провоцирующие образование свалок на территории площадки.

Во втором и третьем случае количество установленных контейнеров рассчитывается по нормативному объему, который утверждает министерство ЖКХ и энергетики Воронежской области. А размер платы рассчитывается министерством по государственному регулированию тарифов области.

ПОЧЕМУ НА КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДКАХ ОБРАЗУЮТСЯ СВАЛКИ

Это самый острый вопрос. Ведь, если есть места для сбора отходов, есть график вывоза и он исполняется, то свалки образовываться не должны. На практике же подобное происходит очень часто. Коммунальщики утверждают, что в горах мусора виноваты сами горожане. Прежде всего потому, что складывают в контейнеры и рядом с ними то, что не входит в перечень твердых коммунальных отходов, не включается в тариф и не оплачивается по квитанциям.

- По закону ТКО - это отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами: пищевые отходы, бумага, текстиль, металл, стекло, пластик, - пояснили в «Экотехнологиях». - К коммунальным относятся и крупногабаритные отходы, такие как мебель, сантехника и бытовая техника, остатки от текущего ремонта (например, рулон обоев, дверной добор или плинтус). А вот строительные и растительные отходы ТКО не являются.

Строительные отходы – это все, которые образуются в результате ремонта помещений. Обломки перегородок, куски железобетонных изделий, бетонных плит, кирпича, гипсокартон и отходы от проведения перепланировок и капитальных ремонтов. Растительные отходы - ветки, спиленные деревья, кустарник, скошенная трава…

- Ни строительные, ни растительные отходы не относятся к бытовым. Их вывоз не заложен в тариф, по которому мы платим за мусор в квитанциях, - поясняют в компании. - Складирование таких отходов на контейнерные площадки для сбора ТКО запрещено.

Иными словами, мусоровоз такие отходы с площадки не забирает. Постепенно их количество растет, образуется свалка. Ликвидировать ее приходится районному комбинату благоустройства по заявке управы.

КТО ОБЯЗАН ВЫВОЗИТЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ И РАСТИТЕЛЬНЫЙ МУСОР

Самый болезненный вопрос для воронежцев, как показывает практика, это утилизация строительных отходов. Как только ни пытаются от них избавиться! Вывозят в лесополосы, подбрасывают на контейнерные площадки в частный сектор, а то и просто – вываливают на улицу под покровом темноты.

Но коммунальщики категоричны: вывоз строительных и растительных отходов жители обязаны организовать самостоятельно по отдельному договору со специализированными организациями. За нарушение предусмотрены штрафы. А тех, кто подкидывает к контейнерам битые кирпичи или доски, фиксируют с помощью установленных на контейнерных площадках камер.

Кроме того, свалка веток у контейнеров препятствует работе техники – мусоровоз не может подъехать к бакам, чтобы выгрузить их. И это еще одна причина переполнения контейнерных площадок. Не допустимо и бросать ветки в баки.

-Такой мусор не оставляет места для твердых коммунальных отходов, поэтому жители вынуждены складировать бытовой мусор рядом, - говорят в компании «Экотехнологии». - В таких случаях вывоз контейнеров восстанавливается только после устранения нарушения (вывоза этих отходов) управляющей организацией или управой.

Вывоз растительных отходов горожане также должны осуществлять за свой счет. Часть растительных отходов можно утилизировать на участках, например, измельчая ветки в щепу или используя компостеры, которые превращают траву и листву в удобрение.