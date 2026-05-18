В Воронеже увеличат количество камер видеофиксации на контейнерных площадок

На контейнерных площадках Воронежа установят больше камер видеонаблюдения, сообщили в министерстве ЖКХ и энергетики области. Первые из уже смонтированных камер доказали свою эффективность, говорят в ведомстве.

Камеры устанавливают для фиксации нарушений при накоплении отходов на контейнерных площадках. Работы проводятся за счет областного бюджета по программе наведения порядка на контейнерных площадках.

Камера фиксирует госномер автомобилей, на которых приезжают нарушители. Полученные фото- и видеоматериалы передаются в административные органы для привлечения их к ответственности.

- Например, на площадке по адресу: Чапаева, 125, только с начала 2026 года за несоблюдение правил благоустройства вынесено уже 77 постановлений по статье 33.1 Закона Воронежской области «Об административных правонарушениях»,- сообщили в минЖКХ.

Уже есть договоренность с представителями компании, занимающейся установкой комплексов видеонаблюдения, о монтаже дополнительных камер на контейнерных площадках Воронежской области.

