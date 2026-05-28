«Нуля достичь не возможно»: «Экотехнологии» ответили на мусорные претензии мэрии Воронежа

Камнем преткновения в затянувшемся споре стала оценка реального масштаба проблемы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Воронеже обострился конфликт между городскими властями и крупнейшим региональным оператором по обращению с отходами «Экотехнологии». Мэрия называет ситуацию с вывозом мусора «критической» и грозит компании расторжением контракта, тогда как регоператор заявляет, по сути, о манипуляции статистикой и утверждает, что «более 80% жалоб горожан на самом деле относятся к зоне ответственности муниципалитетов и других служб». Жилинспекция проводит проверки, заваливает регоператора «максимальными штрафами», стороны тем временем обмениваются взаимными упреками, а проблема с вывозом мусора остается нерешенной.

«Вопрос стоит очень жестко, вплоть до смены регоператора»

Камнем преткновения в затянувшемся споре стала оценка реального масштаба проблемы. Мэр Воронежа Сергей Петрин считает, что ситуация уже перешагнула черту допустимого, а дурно пахнущие кучи отходов во дворах стали системным явлением:

— Вопрос стоит очень жестко, вплоть до смены регоператора. Поэтому, надеюсь, скоро окончательно поставим точки: либо регоператор приведет свою деятельность в соответствие с теми требованиями, которые он должен исполнять, либо будем искать новую компанию, которая сможет с этой задачей справиться, — отрезал градоначальник, подчеркнув, что город больше не намерен мириться с невыполнением обязательств.

К давлению на компанию подключилась и Жилинспекция, которая по результатам рейдов завалила оператора предписаниями и штрафами:

— Выявили нарушения периодичности вывоза мусорных контейнеров. В отношении АО «Экотехнологии» выдано 8 предписаний, а также составлены административные протоколы. Кроме того, в 2026-м году госжилинспекция рассмотрела 6 административных дел, возбужденных органами прокуратуры в отношении регоператора и одно дело в отношении его должностного лица. По каждому материалу инспекцией назначены максимальные штрафы. Сейчас проводится проверка на предмет соблюдения регоператором порядка начисления платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО, — сообщили в Госжилинспекции Воронежской области 7 мая.

«Власти в своих публичных оценках оперируют общими данными»

В «Экотехнологиях» с такой обвинительной позицией категорически не согласны и призывают опираться на цифры, а не на эмоции. В пресс-службе компании пояснили, что сфера ТКО — это сложная система, в которой большая часть общего негатива необоснованно сваливается на одно предприятие:

— Власти в своих публичных оценках оперируют общими данными о зарегистрированных обращениях граждан в связи с качеством вывоза отходов, однако сфера по обращению с отходами — это не только «Экотехнологии», как представляется широкому кругу лиц.

Ссылаясь на официальную статистику ЦУР, в компании отметили, что в мае как минимум 82% жалоб на захламление территорий — это недоработки муниципалитетов и иных операторов:

— Общее количество инцидентов по теме «Обращение с отходами» в регионе в апреле 2026 года составило 1142 случая. Из них в зоне ответственности РО «Экотехнологии» — только 274 случая, то есть 76% всех претензий граждан по вывозу мусора/состоянию территории не имеют отношения к «Экотехнологиям». По состоянию на 27 мая 2026 года таких обращений в зоне ответственности «Экотехнологии» — 99 случаев, из общих 568. То есть в мае как минимум 82% жалоб на захламление территории – это жалобы в адрес работы муниципальных образований и иных региональных операторов, а не в адрес АО «Экотехнологии».

«Стремимся минимизировать небезуспешно»

Отвечая на вопрос о том, когда же все наладится, организация привела данные по снижению числа претензий к компании (с 274 в апреле до 99 в мае) и заявила:

— Стремимся минимизировать небезуспешно. Нуля достичь вряд ли возможно: люди паркуют автомобили около или на подъезде к контейнерам, выгружают строительные отходы в контейнеры для ТКО, выкидывают прямо на площадки крупногабарит.

Помимо человеческого фактора, регоператор указывает на тяжелое наследие прошедшей зимы, когда из-за обледеневших дорог техника две недели не могла проехать к 60% площадок, что и спровоцировало затяжной финансовый и организационный кризис.

При этом в компании подчеркивают, что по уровню фотофиксации мусорных баков (71,2%) они уверенно держат регион в «зеленой зоне» общероссийского рейтинга ППК РЭО, тогда как общие показатели области тянут вниз другие службы.

Кстати, ранее корреспондент «Комсомолки» узнала, почему контейнерные площадки частного сектора Воронежа превращаются в свалки и как правильно собирать бытовой мусор. А также выяснила, как и почему улицы зарастают мусором, а главное – есть ли выход из этой ситуации.

Напомним, в апреле читатели «КП-Воронеж» сообщали, что особенно остро проблема вывоза мусора стоит в микрорайоне Подгорное. Здесь свалки ТКО уже образовались на улицах Катукова, Церковная и площади Советов. Об этом также читайте материал на нашем сайте.