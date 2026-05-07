Воронежскую компанию оштрафовали за систематический невывоз мусора из дворов

С начала 2026 года жилинспекция провела 10 рейдов по контейнерным площадкам у многоквартирных домов из-за жалоб воронежцев на систематический невывоз мусора. Проверили более 100 объектов.

- Выявили нарушения периодичности вывоза мусорных контейнеров, в отношении АО «Экотехнологии» выдано восемь предписаний, а также составлены административные протоколы. Кроме того, в текущем году госжилинспекцией рассмотрено шесть административных дел, возбужденных органами прокуратуры в отношении регоператора и одно дело в отношении его должностного лица. По каждому материалу инспекцией назначены максимальные штрафы. В настоящее время проводится проверка на предмет соблюдения регоператором порядка начисления платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО, - сообщили в Госжилинспекции Воронежской области.