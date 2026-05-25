На левом берегу Воронежа ставят новую трубу на месте крупного прорыва

Ремонтники начали менять поврежденный участок водопроводной трубы на месте крупной аварии в Левобережном районе Воронежа, которая случилась еще 23 мая. Сейчас два сварщика ставят специальные расширители (раструбы), чтобы прочно соединить старые и новые детали. Проводку подгоняют по размеру прямо на месте, после чего стыки заварят и замажут для полной герметичности, чтобы труба больше не текла. Об этом сообщила пресс-служба РВК-Воронеж 25 мая.

До этого рабочие копали семиметровую яму площадью больше 100 «квадратов». Им пришлось убрать 6 метров лопнувшей трубы. В «РВК-Воронеж» рассказали, что копать было трудно: мешал забор, который пришлось сносить, грязь постоянно осыпалась, места для тяжелой техники не хватало, а рядом проходили другие опасные кабели и трубы.

Из-за этой аварии холодной воды все еще нет в трех многоэтажках на Димитрова и Порт-Артурской, а также на рынке и в быстром питании. Для людей организовали подвоз технической воды (к домам: Димитрова, 79, Порт-Артурская, 21 и Туполева, 9). А бесплатную питьевую воду можно набрать в автоматах по адресам: Димитрова, 56А, Порт-Артурская, 19 и на углу Димитрова и Севастопольского переулка.

