Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области сохранялся 10 часов

Тревожный режим был объявлен накануне поздним вечером — в 23:23

В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА, который действовал 10 часов. Об отбое в своем канале в МАХ сообщил губернатор Александр Гусев 19 мая в 9:23. Тревожный режим был объявлен накануне поздним вечером — в 23:23 понедельника, 18 мая.

Минувшей ночью сирены выли в Россошанском районе и в самой столице Черноземья, оповещения об угрозе непосредственного удара. Людей призывали срочно спрятаться в помещениях и не подходить к окнам. В итоге режим прямой атаки для жителей Воронежа непрерывно действовал 6 часов 10 минут, а для россошанцев — 7 с половиной часов. Отбой локальных тревог прозвучал только в 6:53 утра.

За ночь над Воронежской областью сбили 17 вражеских беспилотников. Согласно официальным данным, дроны перехватили над территорией двух городских округов и пяти районов области. Об этом сайт VRN.KP сообщил ранее.

Кстати, накануне режим беспилотной опасности сохранялся на протяжении 8 часов.

