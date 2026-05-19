Над Воронежской областью за ночь сбили 17 беспилотников

Обошлось без жертв, без пострадавших и без разрушений

В ночь на вторник, 19 мая, дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили 17 БПЛА самолетного типа в небе над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Под удар попали два городских округа и пять районов области. По предварительным данным главы региона, обошлось без жертв, без пострадавших и без разрушений.

Тем не менее, в регионе продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА, введенный накануне в 23:23.

Для жителей Россошанского района и Воронежа в 6:53 утра вторника от губернатора поступил сигнал об отмене непосредственной угрозы удара, которая сохранялась с поздней ночи.

