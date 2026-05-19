В Воронеже более шести часов действовал режим прямой угрозы удара БПЛА

Отбой тревоги прямой атаки для Воронежа и Россошанского района прозвучал только в 06:53 утра 19 мая.

О введении режима опасности атаки БПЛА по всей Воронежской области сообщил 18 мая в 23:23 губернатор Александр Гусев. Одновременно с этим в Россошанском районе включились системы оповещения из-за угрозы непосредственного удара, а в 00:43 аналогичная тревога прозвучала и для жителей Воронежа. Горожан и жителей района призвали немедленно зайти в помещения и отойти от окон.

Напряженная ситуация сохранялась всю ночь: отбой тревоги прямой атаки для Воронежа и Россошанского района прозвучал только в 06:53 утра 19 мая. Для жителей облцентра опасность непосредственного удара длилась 6 часов 10 минут, а для Россошанского района — 7 часов 30 минут. При этом общий режим опасности БПЛА в Воронежской области продолжает действовать.

Напомним, ранее сайт VRN.KP уже сообщал о сбитых над регионом беспилотниках. Минувшей ночью 17 Дронов перехватили над двумя городскими округами и пятью районами области. К счастью, обошлось без пострадавших и без разрушений.

