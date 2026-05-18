В Воронежская область пробыла в зоне беспилотной опасности почти 8 часов

В 11.12 понедельника, 18 мая, в Воронежской области дали отбой атаки БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев. Регион пробыл в зоне беспилотной опасности почти восемь часов, угрозу объявили в 3.34.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, ночью в Воронежской области сбили шесть вражеских дронов, никто не пострадал, разрушений нет. Следите за сообщениями оперативных структур.

