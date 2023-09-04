В центре Воронежа закроют движение транспорта у Каменного моста

Когда Каменный мост приведут в порядок, пока неясно. Фото: из телеграм-канала УООКН Воронежской области.

Во вторник, 5 сентября, с 9.00 дор 14.00 закроют движение транспорта у Каменного моста на участке улицы Орджоникидзе от Карла Маркса до улицы 25 Октября. В это время на старинном путепроводе будут проводить демонтаж бетонного ограждения.

Напомним, часть подпорной стены Каменного моста, возведенного в 1826 году, рухнула во время сильного дождя 3 июня 2023 года. Тогда дорогу перекрыли, и провели безотлагательные аварийные работы. Пока до конца неясно, когда место, являющееся одним из знаковых в Воронеже, полностью приведут в порядок.

Напомним, 4 сентября в 12.00 закрыли движение на участке от улицы Хользунова до улицы Лизюкова. Там проводят переустройство сетей теплоснабжения.