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НовостиОбщество6 июня 2023 13:39

На Каменном мосту в Воронеже проводятся противоаварийные работы

На очереди - укрепление подпорной стены и склона
Алексей СЕРГУНИН
Фото из телеграм-канала УООКН региона.

Фото из телеграм-канала УООКН региона.

Сегодня, 6 июня, на Каменном мосту в Воронеже проводятся первоочередные противоаварийные работы. Об этом в своем телеграм-канале сообщает управление по охране объектов культурного наследия (УООКН) региона.

Эксперты УООКН уверяют, что демонтированные блоки не являются подлинными элементами подпорной стены, которая исторически была кирпичной. Кроме того, оперативно и безопасно демонтировать блоки и кладку вручную невозможно, поэтому приходится использовать специализированную технику. После текущих работ запланировано укрепление неаварийных элементов подпорной стены и склона, а также разработка схемы и монтажа временной (дополнительной) системы водоотведения.

Напомним, обрушение подпорной стены Каменного моста произошло 3 июня во время ливня.