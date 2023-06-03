Последствия ливня в Воронеже 3 июня 2023 года: рухнула часть Каменного моста, поплыли машины и дворы частного сектора

Так сейчас выглядит часть Каменного моста. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Снова простой сильный дождь с грозой, случившийся в Воронеже около 16 часов в субботу, 3 июня, наделал немало бед. Самая шокирующая из них – конечно, обрушение части подпорной стены Каменного моста, возведенного в 1826 году. Она упала на дорогу, не выдержав напора стихии.

Дорогу внизу полностью завалило обломками. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Дорогу перекрыли (поперек одной из ее части поставили большой автобус), однако из-за особенностей законодательства (для ремонта объекта культурного наследия регионального значения требуется ряд согласований с областными структурами) к восстановлению еще пока не приступали. Впрочем, на место ЧП приехала вся необходимая для начала работ техника: кран, вышка, самосвалы, погрузчик. А на самом мосту стоят люди и делают фото. Видимо, возможность дальнейшего разрушения старинного путепровода их не пугает. Мэр Воронежа Вадим Кстенин, между тем, объявил о вводе из-за ЧП на Каменном мосту режима чрезвычайной ситуации районного масштаба.

Проезд к Каменному мосту со стороны проспекта Революции перекрыл автобус. Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Остальные неприятности, увы уже стали привычными для воронежцев. Разве что несколько экзотической выглядит ситуация на дороге у дома № 3 по улице Перхоровича. Там часть машины из-за размытой дороги ушла под землю.

Машина едет по дороге под землю. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Ну а к тому, что автомобили по многим улицам Воронежа после сильного дождя вынуждены скорее плыть, чем ехать, горожане уже практически привыкли. Некоторым водителям, видимо, после такого променада по улицам, больше напоминающим Венецию, придется «лечить» своего «железного коня» от гидроудара.

Потоп на Машмете. Фото: кадр с видео

А еще жителям некоторых улиц частного сектора, которым нужно было выйти по делам, пришлось остаться дома. Дело в том, что через дворы можно было пробраться только вплавь. Ну или на неглубокой лодочке.

Из подъезда практически невозможно выйти. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В очередной раз приходится констатировать: старая система ливневой канализации Воронежа с возросшей нагрузкой не справляется. А кардинально ее поменять в ближайшее время не получится – в городской казне нет на это денег.