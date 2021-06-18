Профессор ВГТУ: «Воронежская система ливневой канализации не справляется с дождями, поскольку устарела»

Для нынешних дождей ливневка нужно помощнее Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Период затяжных дождей стал очередным испытанием для системы городской ливневой канализации. Практически каждый ливень вызывал подтопления то в одном, то в другом районе. А 16 июня получасовой дождь затопил дорогу на улице Ленина и Центральный парк настолько, что некоторые машины поплыли, в прямом смысле слова.

В чем причина подтоплений? Сколько требуется времени, чтобы вода ушла в ливневые стоки? Есть ли будущее у воронежской ливневки? Эти вопросы, которые волнуют сегодня горожан, мы адресовали доктору технических наук, профессору кафедры гидравлики, водоснабжения и водоотведения ВГТУ Владимиру Щербакову.

РАЗРОЗНЕННЫЕ ТРУБЫ

На наш первый вопрос – это нормально, что после дождя улицы временно уходят под воду? – ученый ответил однозначно: нет.

При строительстве ливневой канализации рассчитывается пропускная способность с учетом интенсивности осадков за несколько лет, рассказал «Комсомолке» Владимир Иванович. По мнению эксперта, существующая в городе ливневка устарела и элементарно не справляется с интенсивными осадками, которые все чаще наблюдаются в последние годы. Но это полбеды. Если в центральной части города, хоть и отдельными разрозненными участками она есть, то в новых районах сточные воды никак не отводятся.

- В Воронеже существует 112 выпусков канализации, кроме ливневой, это еще и промышленные стоки. И все они сбрасываются в водохранилище, - продолжает Щербаков. – Каждый раз после сильного дождя с улиц в водоем смываются песок, камни, пыль и соли тяжелых металлов от автомобильных выхлопов, оседающие на асфальте.

Долгое время система уличных стоков была бесхозной Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Проблем воронежской ливневке добавляют еще два обстоятельства. Во-первых, длительное время она не имела хозяина и толком не обслуживались. А, во-вторых, до сих пор система уличных стоков не имеет собственного финансирования, а расходы на ее обслуживание ложатся бременем на бюджет.

- За бытовую канализацию платят жильцы, за промышленную – предприятия, а за ливневую – никто, - говорит Владимир Иванович.

В 80-е годы прошлого века в Воронеже существовал проект по отводу ливневых стоков по набережной и строительству очистных сооружений в районе Шиловского леса.

- В тот момент для реализации проекта не нашлось денег, а теперь – уже нет и возможности. Участок, где должны были разместиться очистные сооружения и пройти коллекторы, распродан и находится в частной собственности, - говорит Щербаков. – Между тем проблема существует и требует решения. Часть стоков отводится в так называемый «голубой Дунай», а основная попадает в водохранилище, продолжая его загрязнять.

Чиновники рассматривают возможность разработки единого проекта, который подразумевает строительство коллектора от Вогрэссовского до Чернавского моста с очистными сооружениями в районе парковки на правом берегу. Однако к этому проекту у ученых много вопросов. Начиная с того, что для перегона стоков снизу (от Вогрэсса) вверх (к Чернавскому мосту) потребуется насосная станция. Заканчивая неудачно выбранным мостом для строительства очистных сооружений в центре города.

- К нам в университет никто из воронежских чиновников за консультацией по вопросу ливневки не обращался, предпочитая специалистов из других регионов, - продолжает Щербаков. – А между тем коллектив нашей кафедры уже подготовил несколько проектов для Самары, Саратова и Липецка…