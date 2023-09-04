В Воронеже изменили схему движения по улице Хользунова в районе бывшей ярмарки

Схема предоставлена управлением дорожного хозяйства Воронежа

С сегодняшнего дня, 4 сентября, с 12:00 на участке от улицы Хользунова до улицы Лизюкова закрыли движение транспортных средств. Об этом горожан предупредили в управлении дорожного хозяйства.

Неудобства связаны с переустройством сетей теплоснабжения при проведении реконструкции улицы 60-ой Армии. В зону перекрытия попадает и «кольцо» на Хользунова. По нему движение осуществляться не будет.

Автомобили от дома №72б по Хользунова в направлении улицы Владимира Невского будут ехать по проезжей части встречного направления. Движение по обеим полосам начнется от дома №2 (корпус 3) по улице 60-ой Армии.

О снятии ограничений в управлении сообщат дополнительно.