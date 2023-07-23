В Воронеже уже почти месяц ищут пропавшего без вести 33-летнего мужчину

Павел Белякин не появляется дома уже больше четырех недель. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

В Воронеже разыскивают пропавшего без вести 33-летнего Павла Белякина. Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении еще 25 июня. С тех пор ни его родные, ни знакомые ничего о нем не знают – по телефону Павел тоже недоступен.

Приметы Павла Белякина: рост 173 сантиметра, плотное телосложение, темно-карие глаза, волосы черные, чуть с проседью. В какой одежде был в день исчезновения, неизвестно.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас находится или может быть Павел Белякин, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или в службу спасения 112.

Напомним, на данный момент разыскивают 38-летнего Вадима Громакова, ушедшего из дома 16 июля, а также еще трех человек, нуждающихся в медицинской помощи: парней 21 года и 24 лет и 44-летнюю женщину.