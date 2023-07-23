В Воронеже пропал 38-летний мужчина

Вадима Громакова ищут уже неделю. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках 38-летнего Вадима Громакова. Мужчина ушел из дома 16 июля и до сих пор не вернулся. На звонки он тоже не отвечает.

Приметы Вадима Громакова: рост 170 сантиметров, худощавый, карие глаза, черные волосы. Одежда, в которой он 16 июля ушел из дома непонятно куда, неизвестна.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас находится или может быть Вадим Громаков, просят позвонить на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт по телефону 8-800-700-54-52 или в службу спасения 112. Нужна также помощь в поисках добровольцев.

Напомним, сейчас разыскивают трех человек, нуждающихся в медицинской помощи: парней 21 года и 24 лет и 44-летнюю женщину.