В Воронеже пропала 44-летняя женщина, нуждающаяся в медицинской помощи

Людмила Беляева не появляется дома уже почти неделю. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

В Воронеже разыскивают 44-летнюю Людмилу Беляеву (знакомым также может быть известна под фамилиями Цыпулина и Лавренова). Она ушла из дома 17 июля и до сих пор не вернулась, а также не отвечает на звонки. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». Пропавшая женщина нуждается в помощи врачей.

Приметы Людмилы Беляевой: рост 155 сантиметров, плотного телосложения, карие глаза, темно-русые волосы. Во что была одета в день исчезновения, неизвестно.

Всех, кто что-либо знает о том, где может быть Людмила Беляева, просят позвонить по телефонам горячей линии поискового отряда 8 (800) 700-54-52 (бесплатно по РФ) или в службу спасения 112.

Напомним, в Воронежской области также разыскивают нуждающихся в медицинской помощи 21-летнего Данила Васильева и 24-летнего Федора Соколова.