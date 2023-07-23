В Воронеже пропал 21-летний парень, нуждающийся в медицинской помощи

Молодого человека, нуждающегося в медицинской помощи, ищут вторые сутки. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

В Воронеже пропал 21-летний Данил Васильев. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Молодой человек 21 июля ушел из дома в Железнодорожном районе на прогулку и не вернулся. Особое беспокойство вызывает то, что он нуждается в медицинской помощи.

Приметы Данила Васильева: рост 170 сантиметров, плотное телосложение, серо-зеленые глаза, темно-русые волосы. 21 июля был одет в бежевый свитер с черными полосами, черные шорты, обут в черные кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас находится или может быть Данил Васильев, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или в службу спасения 112.