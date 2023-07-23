В Воронежской области пропал 24-летний мужчина, нуждающийся в помощи врачей

Федора Соколова разыскивают уже больше трех недель. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

В селе Садовом Аннинского района пропал 24-летний местный житель Федор Соколов. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж». Мужчина ушел из дома 1 июля и с тех пор ни разу не выходил на связь с родственниками. Особенно тревожно за него, потому что периодически Федор нуждался в медицинской помощи.

Приметы Федора Соколова: рост 190 сантиметров, худощавый, карие глаза, черные волосы. В день исчезновения 1 июля был одет в футболку и штаны черного цвета, на ногах были черные шлепанцы.

Всех, кто что-либо знает о том, где находится или может быть Федор Соколов, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112 (служба спасения).

Напомним, в Воронеже с 21 июля разыскивают 21-летнего Данила Васильева. Он тоже нуждается в медицинской помощи.