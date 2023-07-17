Под Воронежем на директора лагеря, где отравились дети, завели административное дело

Работу лагеря теперь будут тщательно контролировать сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В детском лагере «Юность», где в начале июля несколько детей подхватили острые кишечные инфекции, а один из них попал в больницу, прошла совместная проверка прокуратуры и Роспотребнадзора. В ходе нее обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических норм. В лагере учреждении хранили просроченную пищевую продукцию, а также продукты без маркировки. Кроме того, в лагере нарушали требования пожарной безопасности и законодательство о лицензировании.

Сотрудники прокуратуры Новоусманского района возбудили в отношении директора лагеря «Юность» административное дело по статье 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Дело направили для рассмотрения в территориальный отдел управления Роспотребнадзора. Правда, ответственность по нему грозит небольшая – штраф от 5 до 10 тысяч рублей.

Также директору лагеря внесли представление об устранении нарушений закона и привлечении их виновников к ответственности. Приняты меры к устранению нарушений.

Кроме того, продолжается расследование возбужденного по факту отравления уголовного дела. Там максимальная ответственность уже гораздо более серьезная – до двух лет лишения свободы. Между тем в лагере уже стартовала новая смена. В районной прокуратуре пообещали проконтролировать, чтобы она прошла без ЧП.