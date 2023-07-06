Бастрыкин поручил доложить о вспышке кишечной инфекции среди детей в лагере под Воронежем

Фото из архива КП
Фото: из архива «КП»
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о случаях заболевания детей в лагере «Юность» под Воронежем кишечной инфекцией. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
- Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Воронежской области Левиту К. Э. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах, - подчеркнули в ведомстве.
Напомним, вспышка произошла накануне. Ранее о десяти заболевших детях, один из которых госпитализирован. Инцидентом занимается региональный СК, а ход проверки взят на контроль прокуратурой области.
В свою очередь санврачи приостановили работу лагеря, взяли пробы воды, продовольственного сырья и готовой продукции и смывы с объектов внешней среды.