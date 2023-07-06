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НовостиОбщество6 июля 2023 8:19

Бастрыкин поручил доложить о вспышке кишечной инфекции среди детей в лагере под Воронежем

Следователи проводят проверку
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о случаях заболевания детей в лагере «Юность» под Воронежем кишечной инфекцией. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

- Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Воронежской области Левиту К. Э. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах, - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, вспышка произошла накануне. Ранее о десяти заболевших детях, один из которых госпитализирован. Инцидентом занимается региональный СК, а ход проверки взят на контроль прокуратурой области.

В свою очередь санврачи приостановили работу лагеря, взяли пробы воды, продовольственного сырья и готовой продукции и смывы с объектов внешней среды.