Бастрыкин поручил доложить о вспышке кишечной инфекции среди детей в лагере под Воронежем

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о случаях заболевания детей в лагере «Юность» под Воронежем кишечной инфекцией. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

- Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Воронежской области Левиту К. Э. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах, - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, вспышка произошла накануне. Ранее о десяти заболевших детях, один из которых госпитализирован. Инцидентом занимается региональный СК, а ход проверки взят на контроль прокуратурой области.

В свою очередь санврачи приостановили работу лагеря, взяли пробы воды, продовольственного сырья и готовой продукции и смывы с объектов внешней среды.