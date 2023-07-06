В детском лагере под Воронежем выявили случаи острой кишечной инфекции

В Воронежской области в детском оздоровительном лагере «Юность» произошло несколько случаев заболевания острой кишечной инфекцией. У отдыхающих ребят появились соответствующие симптомы. Об этом 5 июля рассказали в администрации Новоусманского района, на территории которого находится ДОЛ.

Санврачи зарегистрировали на 5 июля уже десять случаев с подозрением на заболевание острой кишечной инфекцией среди детей. Все они при появлении первых симптомов были обследованы на вирусологические и бактериологические показатели. Одного ребенка положили в больницу.

Остальные ребятишки проходят лечение амбулаторно. Их состояние медики оценивают как стабильное.