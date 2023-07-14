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НовостиОбщество14 июля 2023 17:17

15 июля в лагерь под Воронежем, в котором отравились дети, заедет новая смена

Мальчишки и девчонки снова приедут в новоусманскую «Юность»
Алексей СЕРГУНИН

Детский лагерь «Юность» продолжит свою работу. Об этом сегодня, 14 июля, сообщили в пресс-службе администрации Новоусманского района. Новая смена заедет в оздоровительный лагерь завтра, 15 июля. Решение об этом приняли после консультации представителями Управления Роспотребнадзора.

- В учреждении предпринимаются меры по повышению санитарной безопасности, - сообщили в администрации.

При этом на территорию лагеря запрещена передача продуктов от родственников отдыхающих детей. Санврачи провели дополнительный инструктаж всего персонала.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, с 4 по 5 июля несколько детей почувствовали себя плохо, у них обнаружили признаки острой кишечной инфекции. Напомним, глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки. К расследованию инцидента подключилась также прокуратура.