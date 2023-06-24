Власти не подтвердили информацию о якобы разрытой дороге под Воронежем

Движение по М-4 «Дон» в Воронежской области закрыли полностью с 464 по 777 км. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Администрация района опровергала информацию о якобы разрытой дороге на въезде в Новую Усмань. В пресс-службе еще раз напомнили, что действует лишь ограничение на федеральной трассе. Движение по М-4 «Дон» в Воронежской области закрыли полностью с 464 по 777 км. Также было перекрыто движение по трассе Р-193 «Воронеж-Тамбов» в сторону столицы Черноземья. Кроме того, нельзя проехать по трассе на границе с Липецкой областью.

Кстати, в соседнем регионе, действительно, на ряде участков намерено перекопали дорогу экскаваторами. Как пояснили в правительстве Липецкой области, радикальные меры потребовались для полной остановки проезда техники. Как только позволит ситуация, рабочие выйдут на объекты и восстановят дорожное полотно.

Напомним, 24 июня в Воронежской области ввели режим контртеррористической операции. Он предполагает в том числе досмотр машин и проверку документов, перекрытие движения и отмену массовых мероприятий.

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