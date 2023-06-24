Власти просят воронежцев игнорировать призывы к акциями протеста на улицах

Власти Воронежской области призвали жителей города и области не поддаваться провокациям и игнорировать призывы к уличным акциям протеста. Эти действия нарушают законодательство РФ. Об этом 24 июня сообщили в пресс-службе правительства региона.

– Отдельные граждане хотят воспользоваться ситуацией и призывают в сети Интернет выйти на уличные акции протеста. Подобные действия нарушают законодательство РФ и будут безусловно пресекаться, – сообщили власти.

Власти призвали отказаться от необдуманных противоправных действий, которые повлекут за собой серьезные правовые последствия.

Напомним, ранее губернатор выступил с официальным видеообращением и прокомментировал ситуацию, сложившуюся в стране и регионе. Александр Гусев сказал, действия мятежников не имеют никакого оправдания и попросил не поддаваться на провокации, и не реагировать антизаконные призывы, сохранять разум и спокойствие.

Напомним, в Воронежской области введен режим КТО. В связи с этим перекрыты автодороги, в том числе трасса М4 "Дон", проводится досмотр машин и отменены массовые мероприятия.

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