Тушат один резервуар с топливом на нефтебазе в Воронеже

В Воронеже тушат только один горящий резервуар с топливом на нефтебазе, расположенной по улице Димитрова. Информацию сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев 24 июня.
Он уточнил, что на место ЧП прибыл пожарный поезд. Также в ликвидации возгорания участвуют 100 пожарных и 30 единиц техники.
О жертвах пока официальной информации нет. На месте работают оперативные службы.
– Сейчас среди воронежцев распространяется информация о возможном дефиците топлива. Уверяю, выход из строя нефтебазы на Димитрова никак не повлияет на обеспечение топливом в регионе. Прошу автомобилистов не создавать панику и ажиотаж на заправках. Запасов топлива достаточно, – добавил губернатор.
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