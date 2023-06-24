Тушат один резервуар с топливом на нефтебазе в Воронеже

В Воронеже тушат только один горящий резервуар с топливом на нефтебазе, расположенной по улице Димитрова. Информацию сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев 24 июня.

Он уточнил, что на место ЧП прибыл пожарный поезд. Также в ликвидации возгорания участвуют 100 пожарных и 30 единиц техники.

О жертвах пока официальной информации нет. На месте работают оперативные службы.

– Сейчас среди воронежцев распространяется информация о возможном дефиците топлива. Уверяю, выход из строя нефтебазы на Димитрова никак не повлияет на обеспечение топливом в регионе. Прошу автомобилистов не создавать панику и ажиотаж на заправках. Запасов топлива достаточно, – добавил губернатор.

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