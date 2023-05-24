Воронежскому экс-гаишнику Игорю Качкину вновь отказали в возврате 22 квартир

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Эпопея с 22 квартирами за 50 млн рублей, принадлежащими бывшему заместителю начальника регионального управления ГИБДД Игорю Качкину, похоже, завершилась. Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове оставил жалобу защитников экс-высокопоставленного полицейского без изменения. То есть, жилые помещения останутся в пользовании у государства. Об этом сообщили в областной прокуратуре 24 мая.

Напомним, адвокаты Качкина еще зимой требовали пересмотреть решение Советского районного суда об обращении в доход Российской Федерации 22 квартир. Тогда апелляционная инстанция оставила его без изменения. Но это не удовлетворило Качкина и он пошел дальше. Как видим, безуспешно.

Эта резонансная история началась в феврале 2020 года. Сотрудники прокуратуры обнаружили, что родители Игоря Качкина являются обладателями 31 квартиры на сумму более 63 миллионов рублей. При этом тогда еще замначальника областного ГИБДД лично участвовал в заключении семи сделок по их покупке на общую сумму 23 млн 300 тысяч рублей. Делал он это на основании нотариальных доверенностей, оформленных от имени его матери.

У сотрудников надзорного ведомства возник резонный вопрос: откуда такие космические доходы у семьи Качкиных? Доказать они их смогли только частично. Игорь Качкин затем был понижен до начальника тыла ОМВД по Панинскому району. Однако в июле 2021 года он попался при попытке передать коллеге взятку в 30 тысяч рублей, чтобы тот помог его знакомому сдать экзамен на водительские права.