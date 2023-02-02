У воронежского экс-гаишника Игоря Качкина и его матери окончательно отобрали 22 квартиры на 50 миллионов рублей

Семья Игоря Качкина лишилась большей части квартир. Фото: из архива «КП»

Похоже, завершилась эпопея с многоквартирным бывшим заместителем начальника регионального управления ГИБДД Игорем Качкиным. В Воронежском областном суде рассмотрели его апелляцию. Адвокаты Качкина требовали пересмотреть решение Советского районного суда об обращении в доход Российской Федерации 22 квартир и других объектов недвижимости, приобретенной на имя родителей экс-гаишника. Стоили они более 50 миллионов рублей.

Напомним, началась эта история еще в середине февраля 2020 года. Тогда сотрудники прокуратуры обнаружили, что родители Игоря Качкина являются обладателями 31 квартиры на сумму более 63 миллионов рублей. При этом тогда еще заместитель начальника областного ГИБДД лично участвовал в заключении семи сделок по их покупке на общую сумму 23 млн 300 тысяч рублей. Делал он это на основании нотариальных доверенностей, оформленных от имени его матери. В частности, Игорь Качкин подписывал договоры по приобретению недвижимости.

У сотрудников надзорного ведомства возникли законные вопросы, откуда такие космические доходы у семьи Качкиных. В ходе суда представители защиты предъявляли аргументы, что отец Игоря Качкина Николай является успешным бизнесменом в Грибановском районе. Кроме того, он ранее он был директором местной мебельной фабрики. Однако доходы удалось подтвердить только частично. Девять объектов недвижимости клану Качкиных удалось отстоять. Однако еще 22 повисли в воздухе.

23 января 2021 года отец Игоря Качкина Николай умер. Дело в связи со спецификой закона о наследовании имущества поставили на паузу.

Игорь Качкин к тому времени перешел на менее шумную работу начальником тыла ОМВД по Панинскому району. Однако и там его настигла рука правосудия. Только по другому поводу. В июле 2021 года Качкина поймали за руку при попытке передать коллеге взятку в 30 тысяч рублей, чтобы тот помог его знакомому сдать экзамен на водительские права. По новому делу бывшему заместителю начальника областного ГИБДД даже пришлось посидеть за решеткой. Однако в начале 2022 года его выпустили на свободу до суда, запретив любое общение с фигурантами дела. Тем временем срок моратория на дело закончился. И в Советском районном суде решили квартиры отобрать.

Качкин не унывал и до последнего боролся за спорную недвижимость. Однако в Воронежском областном суде посчитали справедливым решение коллег из Советского района и не удовлетворили его апелляцию.

В прокуратуре Воронежской области не исключили, что Игорь Качкин подаст новую апелляцию в вышестоящий судебный орган. Однако квартиры уже имеют законное право у него и его матери отбирать. Если в новом суде апелляцию Качкина вдруг удовлетворят, то произойдет так называемый «поворот исполнения». Тогда квартиры вернут экс-гаишнику и его матери. Но шансы на такое решение в надзорном ведомстве оценивают как минимальные.