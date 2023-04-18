В Воронеже на Пасху у дома на улице Лизюкова нашли тело 36-летнего мужчины

Следователи разбираются, нужно ли возбуждать уголовное дело. Фото: из архива «КП»

Поздним вечером в воскресенье, 16 апреля, в Северном микрорайоне у одного из домов на улице Лизюкова обнаружили тело 36-летнего мужчины. Очевидцы сообщают, что он выпал из окна восьмого этажа. Мужчина жил в доме, возле которого его нашли.

В обстоятельствах этой трагедии предстоит разобраться сотрудникам Следственного комитета.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. По результатам проверки организованной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Напомним, 3 апреля в ЖК «Гагаринский» случилось чудо. 41-летний уроженец Белгорода упал с 19 этажа на крышу «Ниссана». Машина оказалась раздавлена, а мужчина отделался легкой черепно-мозговой травмой и одним переломом. Уже через неделю его выписали.