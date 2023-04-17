В Воронеже ищут пропавшую перед Пасхой пожилую женщину

Татьяны Пановой нет дома почти двое суток. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

В Воронеже родственники разыскивают 64-летнюю Татьяну Панову. Женщина, живущая на левом берегу на Ленинском проспекте, 15 апреля ушла из дома и до сих пор не вернулась. К поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт» и полицейские.

Приметы Татьяны Пановой: рост 165 сантиметров, худощавая, серо-голубые глаза, светлые волосы. Во что она была одета 15 апреля, неизвестно.

Всех, кто что-либо знает о том, где может быть Татьяна Дмитриевна, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или в службу спасения 112.

Напомним, в Воронеже также разыскивают 61-летнюю Неонилу Семеняченко. Женщина вышла из областной офтальмологической больницы и пропала. Также в Воронеже ищут 37-летнюю Анну Гладких, а в Грибановке – 25-летнюю многодетную мать Нину Хрипунову.