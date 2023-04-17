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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 15:26

В Воронеже ищут пропавшую перед Пасхой пожилую женщину

Татьяна Панова ушла из дома 15 апреля
Олег КУЗНЕЦОВ
Татьяны Пановой нет дома почти двое суток.

Татьяны Пановой нет дома почти двое суток.

Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

В Воронеже родственники разыскивают 64-летнюю Татьяну Панову. Женщина, живущая на левом берегу на Ленинском проспекте, 15 апреля ушла из дома и до сих пор не вернулась. К поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт» и полицейские.

Приметы Татьяны Пановой: рост 165 сантиметров, худощавая, серо-голубые глаза, светлые волосы. Во что она была одета 15 апреля, неизвестно.

Всех, кто что-либо знает о том, где может быть Татьяна Дмитриевна, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или в службу спасения 112.

Напомним, в Воронеже также разыскивают 61-летнюю Неонилу Семеняченко. Женщина вышла из областной офтальмологической больницы и пропала. Также в Воронеже ищут 37-летнюю Анну Гладких, а в Грибановке – 25-летнюю многодетную мать Нину Хрипунову.