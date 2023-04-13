В Воронеже ищут ушедшую из больницы 61-летнюю женщину

Неонилу Семеняченко родственники потеряли сутки назад, но они уже сильно беспокоятся. Фото: vk.com/poisk36

61-летняя Неонила Семеняченко пропала без вести в Воронеже. Об этом сообщили волонтеры первого казачьего спасательного центра «Регион 36».

Пожилая женщина обратилась за помощью к специалистам областной офтальмологической больницы. Однако по какой-то причине ушла из медучреждения и пропала. Ранее женщина ни разу не уезжала куда-либо, никого не предупредив. Ее родственники обратились за помощью к волонтерам и в полицию.

Приметы Неонилы Семеняченко: рост 165 сантиметров, среднее телосложение, голубые глаза, русые крашеные волосы. 12 апреля она была одета в синюю куртку и темные брюки.

Всех, у кого есть любая информация о том, где находится или может быть Неонила Семеняченко, просят позвонить по телефонам 8-920-404-60-00 или в службу спасения 112.

Напомним, в Воронеже также разыскивают мать троих детей Екатерину Блаженину. Она пропала почти месяц назад.